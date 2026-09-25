'Tender Loving Care', de Mike Leigh, la favorita para la Concha de Oro en San Sebastián

La historia del autor de 'Secretos y mentiras' sobre los cuidados y el trabajo social puede tener también entre sus rivales a 'El debut', protagonizada por unos fabulosos Julianne Moore y Paul Giamatti, y a la delicada 'In My Father's Room', de la escritora japonesa Maha Harada.

Si el año pasado los periodistas cinematográficos auparon entre sus preferidas a dos películas de casa, 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, que ganó la Concha de Oro, e 'Historias del buen valle', de José Luis Guerín, que se hizo con el Premio Especial del Jurado, este año las opiniones fueron más dispares con la representación española.

No obstante, la divertida y negra '5 minutos más', de Javier Ruiz Caldera, con el trío Javier Cámara-Belén Cuesta-Berto Romero, fue muy bien recibida por una parte de los periodistas especializados, al igual que 'El mal padre', de Roberto Bueso, protagonizada por Eduard Fernández, cuyo trabajo también destacó.

'Sants', de Mikel Gurrea, tuvo un recibimiento discreto en esta edición, en la que 'La bola negra', de los Javis, seleccionada en Perlak, tiene todas las papeletas para hacerse con el Premio del Público Ciudad de San Sebastián.

Hay quienes vieron muchas virtudes a la noruega 'Growth of the Soil', de Hans Petter Moland, aunque no fueron muy benévolos con 'Mis muertos tristes', la adaptación que Pablo Larraín hizo de varios cuentos de Mariana Enríquez, ni con 'Brace Your Heart', la propuesta de la directora sueca de origen sami Amanda Kernell, que sin embargo fue muy aplaudida por el público.

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Este jueves, en la penúltima jornada de proyecciones a concurso, también tuvieron una desigual recepción 'Milo', de la francesa Nicole García; y 'Border', una coproducción de Hong Kong, Estados Unidos y Corea del Sur, ópera prima del chino Ah Biao.

Otro tanto les ocurrió a 'Krux', de la alemana Ulrike Tony Vahl, y 'Glaxo', una coproducción de Brasil y Argentina dirigida por Benjamín Naishtat. Y brasileña fue la última cinta a competición, 'Vicentina pede desculpas', de Gabriel Martins, que se llevó este viernes el aplauso del público.

Pero como lo del pasado año fue una excepción, ya que las quinielas y el fallo del jurado raramente coinciden, la turca Yesim Ustaoglu podría alzarse con su segunda Concha de Oro con 'Artakalan', tras conseguirla en 2014 con 'La caja de pandora'.

Su película fue desigualmente recibida, lo mismo que le ocurrió al alemán de origen turco Fatih Akin con 'Ghost Song' en su debut en la Sección Oficial y al francés Fred Cavayé con su fiel versión de 'Los miserables'.