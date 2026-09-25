Wall Street acumula ganancias tras una semana volátil centrada en los bonos y el petróleo

Al cierre del parqué, el Dow Jones subió un 0,93 %, hasta 51.828 puntos, el selectivo S&P 500 avanzó un 0,51 %, hasta 7.743 enteros y el Nasdaq progresó un 0,48 %, hasta 27.068 unidades.
En el conjunto de la semana, el Dow Jones sube un 0,3 %, el S&P 500 un 1,2 % y el Nasdaq un 2 %.
El jueves, el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años rozó el 5,5 %, su nivel más alto desde junio de 2004, y el del bono a diez años superó el 5,2 %, un nivel no visto desde julio de 2007.
Este viernes los rendimientos de los títulos a 30 y 10 años se moderaban, hasta el 5,49 % y el 5,17 %, respectivamente, en una jornada bursátil positiva.
Los tipos de interés promedio de los préstamos hipotecarios para la compra de vivienda, con un plazo de 30 años y un interés fijo durante todo el crédito, subieron esta semana al 7,03 % en Estados Unidos, su nivel más alto desde enero de 2025.
El petróleo de Texas cerró la semana en 92,41 dólares el barril, con una caída acumulada en torno al 7 % tras los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos e Irán en la Asamblea General de la ONU para finalizar su conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz.
Mientras, en el contexto de la cumbre entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping, los países acordaron ampliar hasta el 10 de enero su tregua comercial, lo que animó a los inversores.
Entretanto, el mercado cree que la Reserva Federal (Fed) subirá de nuevo los tipos de interés en su reunión de octubre, con una probabilidad cercana al 70 %, según la herramienta FedWatch de CME.
Los analistas aludían a un informe de la firma de análisis S&P Global que estima un aumento en la inflación derivado del encarecimiento del combustible, los costes del transporte y el aumento de los salarios.
Por sectores, destacó el avance de las empresas tecnológicas, que suben un 3 % semanal, y especialmente las de semiconductores, involucradas en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), muy sometido a escrutino por sus amenazas para la seguridad.
En el plano corporativo, Meta gana un 10,5 % semanal ante la buena acogida de su agente de IA, Muse.
Oracle, por contra, perdía casi un 8 % ante un paso dado para protegerse de los costes de la posible paralización en la construcción de un centro de datos en EE.UU.
En otros mercados, el oro se apreciaba a 4.324 dólares la onza y el bitcóin bajaba a 84.057 dólares.