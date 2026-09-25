Wall Street acumula ganancias tras una semana volátil centrada en los bonos y el petróleo

Al cierre del parqué, el Dow Jones subió un 0,93 %, hasta 51.828 puntos, el selectivo S&P 500 avanzó un 0,51 %, hasta 7.743 enteros y el Nasdaq progresó un 0,48 %, hasta 27.068 unidades.

En el conjunto de la semana, el Dow Jones sube un 0,3 %, el S&P 500 un 1,2 % y el Nasdaq un 2 %.

El jueves, el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años rozó el 5,5 %, su nivel más alto desde junio de 2004, y el del bono a diez años superó el 5,2 %, un nivel no visto desde julio de 2007.

Este viernes los rendimientos de los títulos a 30 y 10 años se moderaban, hasta el 5,49 % y el 5,17 %, respectivamente, en una jornada bursátil positiva.

Los tipos de interés promedio de los préstamos hipotecarios para la compra de vivienda, con un plazo de 30 años y un interés fijo durante todo el crédito, subieron esta semana al 7,03 % en Estados Unidos, su nivel más alto desde enero de 2025.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El petróleo de Texas cerró la semana en 92,41 dólares el barril, con una caída acumulada en torno al 7 % tras los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos e Irán en la Asamblea General de la ONU para finalizar su conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz.

Mientras, en el contexto de la cumbre entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping, los países acordaron ampliar hasta el 10 de enero su tregua comercial, lo que animó a los inversores.

Entretanto, el mercado cree que la Reserva Federal (Fed) subirá de nuevo los tipos de interés en su reunión de octubre, con una probabilidad cercana al 70 %, según la herramienta FedWatch de CME.

Los analistas aludían a un informe de la firma de análisis S&P Global que estima un aumento en la inflación derivado del encarecimiento del combustible, los costes del transporte y el aumento de los salarios.

Por sectores, destacó el avance de las empresas tecnológicas, que suben un 3 % semanal, y especialmente las de semiconductores, involucradas en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), muy sometido a escrutino por sus amenazas para la seguridad.

En el plano corporativo, Meta gana un 10,5 % semanal ante la buena acogida de su agente de IA, Muse.

Oracle, por contra, perdía casi un 8 % ante un paso dado para protegerse de los costes de la posible paralización en la construcción de un centro de datos en EE.UU.

En otros mercados, el oro se apreciaba a 4.324 dólares la onza y el bitcóin bajaba a 84.057 dólares.