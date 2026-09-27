Al menos 67 civiles han muerto en ataques apoyados por Arabia Saudí en Yemen, según hutíes

El departamento controlado por los insurgentes indicó en un comunicado que estas víctimas fueron registradas en varias provincias del país árabe, pero que se concentran en los principales frentes de batalla de Taiz, Al Yauf, Al Hodeida, Ibb, Saada, Hajjah y la capital, Saná, en manos de los hutíes desde 2014.

Asimismo, acusó a las fuerzas lideradas por Arabia Saudí -que interviene en el Yemen desde 2015 al frente de una coalición militar en apoyo al Gobierno internacionalmente reconocido- de lanzar ataques contra infraestructura civil, incluidas prisiones y centros de detención, así como escuelas, campos de desplazados, mercados o mezquitas.

Las cifras proporcionadas por el departamento hutí no han podido ser verificadas independientemente, si bien la Oficina de Derechos Humanos de la ONU afirmó hace unos días que ha contabilizado 38 muertes civiles desde el pasado 1 de agosto, mientras que indicó que "más del 80 % de estas víctimas son mujeres y niños".

"Estas son solo las cifras verificadas, y el balance real es probablemente mucho más alto", indicó entonces Naciones Unidas.

Los rebeldes hutíes lanzaron a principios de septiembre una ofensiva a gran escala contra varias provincias en manos de las fuerzas leales al Gobierno yemení y lograron hacerse con la inmensa mayoría de la costa meridional del país árabe, lo que les ha permitido dominar el mar Rojo y su puerta de entrada, el estrecho de Bab al Mandeb.

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La ofensiva fue respondida por una campaña de bombardeos liderada por Riad y ataques terrestres de las tropas gubernamentales y otros grupos afines, pero hasta el momento los hutíes han logrado consolidar sus logros sobre el terreno pese a denunciar que Arabia Saudí ha efectuado más de mil bombardeos contra sus posiciones.

En paralelo, los hutíes mantienen una campaña de ataques contra instalaciones militares y energéticas de Arabia Saudí, a quien además imponen un bloqueo marítimo en el mar Rojo, lo que ha llevado al mayor productor de petróleo de la OPEP a crear alianzas multinacionales de defensa conjunta para proteger sus intereses económicos.