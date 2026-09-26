Policiales
26 de septiembre de 2026 a la - 21:29

Choque contra baranda de puente deja un fallecido en San Roque González

La víctima fatal fue identificada como Miguel Ángel Ramírez Samaniego, de San Roque González.
La víctima fatal fue identificada como Miguel Ángel Ramírez Samaniego, de San Roque González.Emilce Ramírez

SAN ROQUE GONZÁLEZ, Dpto. de Paraguarí. Un hombre de 55 años murió tras impactar con su camioneta contra la baranda de un puente.

Por Emilce Ramírez
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El accidente ocurrió alrededor de las 18:00, a la altura del kilómetro 93 de la ruta PY01.

La víctima fatal fue identificada como Miguel Ángel Ramírez Samaniego, de 55 años, domiciliado en el distrito de San Roque González. El hombre estaba al mando de una camioneta Toyota Granvia, año 1996, color perla plateado, matrícula N.° HVS 511.

Hombre muere tras chocar contra la baranda de un puente en San Roque González.
Hombre muere tras chocar contra la baranda de un puente en San Roque González

De acuerdo con los primeros datos recabados de lugareños, el vehículo circulaba con dirección a Carapeguá cuando, por circunstancias que aún no fueron determinadas, impactó violentamente contra la baranda del puente.

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Hasta el momento, se desconoce si el conductor perdió el control de la furgoneta o si el rodado sufrió algún desperfecto mecánico que pudo haber provocado el accidente. El hombre habría fallecido de manera instantánea.

El fatal accidente se registró en el km 98 de la ruta PY01, en San Roque González de Santa Cruz.
El fatal accidente se registró en el km 98 de la ruta PY01, en San Roque González de Santa Cruz.

Tras el percance, acudieron al lugar bomberos voluntarios de San Roque González, quienes intervinieron en el procedimiento. También se constituyeron agentes de Criminalística y representantes del Ministerio Público.

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El procedimiento policial estuvo a cargo de efectivos de la comisaría local.