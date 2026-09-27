Argentina retrocede ocho puestos en el índice global de brecha de género del WEF

El país obtuvo un puntaje general de 0,751, frente al 0,762 registrado en 2025, cuando había ocupado el puesto 37.

El índice mide las brechas entre mujeres y varones en cuatro dimensiones: participación y oportunidades económicas, nivel educativo, salud y supervivencia, y empoderamiento político.

La participación y las oportunidades económicas continúan siendo la dimensión con mayor brecha. Argentina obtuvo un puntaje de 0,660 y se ubicó en el puesto 107.

La participación en la fuerza laboral alcanza al 53 % de las mujeres frente al 72 % de los varones, según el informe.

La diferencia también aparece en los ingresos estimados: los de las mujeres equivalen aproximadamente al 58 % de los de los varones, con unos 19.000 frente a 33.000 dólares, una medida ajustada por paridad de poder adquisitivo.

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La educación es la dimensión en la que Argentina registra su mejor resultado. Con un puntaje de 1,000, el país ocupa el primer lugar global en este subíndice y alcanza la paridad en el acceso a la educación secundaria y terciaria.

En salud y supervivencia, Argentina obtuvo un puntaje de 0,974 y se ubicó en el puesto 43. El informe registra una esperanza de vida saludable de aproximadamente 66 años para las mujeres y 63 para los varones.

En empoderamiento político, Argentina obtuvo un puntaje de 0,369 y se ubicó en el puesto 30, por debajo del resultado de 2025, cuando había obtenido 0,409 y ocupado el puesto 27.

En los puestos de legisladores, altos funcionarios y gerentes, las mujeres representan aproximadamente el 32 %, frente al 68 % de los varones.

En el Congreso, las mujeres representan aproximadamente el 41 % frente al 59 % de los varones, ya que existe una ley de paridad que exige que las listas de candidatos estén integradas por mujeres y varones de manera intercalada.

En los cargos ministeriales la participación de las mujeres desciende al 22 %, frente al 78 % de los varones.

El Índice Global de Brecha de Género 2026, corresponde a la vigésima edición del informe y analiza 145 economías a partir de datos disponibles para cada país.