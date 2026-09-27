Cinco detenidos por presuntas irregularidades durante la jornada electoral en Marruecos

Se trata de los presidentes de dos mesas electorales de un centro de votación de Tanger (norte), sus suplentes y una persona más, indicó la Fiscalía en un comunicado.

La investigación fue abierta por las denuncias presentadas tras sorprender a un responsable de una mesa de votación con una bolsa que contenía papeletas electorales y la divulgación de un vídeo en el que aparece una urna transparente con varios sobres blancos en su interior.

Las elecciones, que transcurrieron con normalidad salvo por algunos incidentes aislados como los registrados en Tanger, dieron la victoria al PAM (Partido Autenticidad y Modernidad, liberal), que se anotó 97 escaños, con una abstención del 62 %, récord en 20 años.

El rey Mohamed VI debe ahora convocar a un miembro del PAM como partido más votado para encargarle la formación del nuevo Gobierno, aunque no hay un plazo legal para hacerlo.