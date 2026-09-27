Corea del Sur exige disculpas a Ucrania por revelar el envío de prisioneros norcoreanos

"Lamentamos profundamente la divulgación unilateral que viola el acuerdo y el falso anuncio público que afirma que no existía un acuerdo de confidencialidad", afirmó la víspera un portavoz de la oficina presidencial surcoreana, Sung Ki-hon, exigiendo "una aclaración oficial y una disculpa", según Yonhap.

El oficial surcoreano afirmó que el país asiático está estudiando "las medidas adicionales" necesarias al respecto.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reveló la semana pasada que su país había enviado a Corea del Sur a los dos prisioneros de guerra norcoreanos capturados en enero de 2025 combatiendo del lado del Ejército ruso en la región de Kursk.

Los soldados norcoreanos habían expresado su deseo de ir a Corea del Sur, tanto en cartas manuscritas difundidas en diciembre como en una entrevista para el medio surcoreano Chosun Ilbo, según el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia ucraniana, el legislador surcoreano Yu Yong-weon.

Seúl y Kiev estaban en conversaciones sobre el envío al país asiático de ambos soldados norcoreanos, identificados como Ri y Baek, mientras que Rusia habría solicitado su repatriación en el contexto de intercambios de prisioneros.

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El anuncio de Zelenski ha irritado profundamente a Seúl, sin embargo, que considera que existía un acuerdo de confidencialidad justificado en parte para proteger la identidad de los soldados norcoreanos, y que podría impactar la política de distensión surcoreana hacia Pionyang.

"El Gobierno ucraniano solicitó en todo momento discreción, pidiendo que la repatriación se mantuviera confidencial, y nuestra parte también aceptó la no divulgación y procedió con el proceso de repatriación", incidió Sung.