Recuperan en Coronel Oviedo camionetas robadas en Brasil y sospechan que eran usadas por policías

Las camionetas robadas en Brasil fueron rescatadas de la calle Aquidabán esquina Teniente de la Mora de la ciudad de Coronel Oviedo, muy cerca de la base de Investigaciones del departamento de Caaguazú.

Fuentes de la Fiscalía confirmaron que existen fundadas sospechas de que los tres vehículos eran utilizados por los agentes de la mencionada unidad, aunque en el momento del procedimiento, supuestamente no aparecieron los responsables.

Los vehiculos recuperados son una camioneta Toyota Fortuner modelo 2019, de color plateado, que tenía una matrícula AAWZ 321, la cual fue denunciada como robada el 20 de noviembre del 2025;una camioneta Chevrolet Tracker blanco, sin matrícula y un automóvil Hyundai HB20 azul, sin chapa. Estos dos últimos también fueron denunciados como robados en el vecino país.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron que el procedimiento se efectuó tras la denuncia del abogado Jonathan Gómez Nicolino, representante legal de una firma de seguros que buscaba una camioneta Toyota Fortuner.

Tras robo en Brasil, el rastreo emitió señales en Paraguay

De acuerdo con datos proveídos por los intervinientes, la camioneta Fortuner fue robada en noviembre en el Brasil y, tiempos después, ingresada a Paraguay. El vehículo estaba equipado con un sistema de rastreo que emitía señales de su ubicación de forma intermitente.

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La primera señal que emitió fue de un depósito de Ciudad del Este; posteriormente, comenzó a emitir desde la ciudad de Caaguazú y, finalmente desde Coronel Oviedo, hasta donde se trasladaron los colaboradores del abogado para intentar localizar el rodado.

Finalmente, los investigadores lograron ubicar la camioneta Fortuner que aparentemente utilizaban efectivos del Departamento de Investigaciones de Oviedo.

El vehículo estaba estacionado sobre la calle Aquidabán esquina Teniente de la Mora, hasta donde llegó el viernes pasado, en horas de la tarde, la comitiva fiscal encabezada por el agente del Ministerio Público Carlos Antonio Almada Barreto, de la Unidad 1 de Ciudad del Este.

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Efectivamente la Fortuner estaba en el sitio. Sin embargo, en el lugar también estaban la Chevrolet y el Hyundai, ambos sin matrícula, lo que llamó la atención de los intervinientes. Al revisar los números de chasis impresos en las ventanillas, confirmaron que efectivamente también estaban denunciados como robados.

La llave de la Fortuner hallada en Coronel Oviedo no apareció

La Fortuner fue llevada en grúa a la Fiscalía de Ciudad del Este debido a que el conductor nunca se presentó y no se pudo acceder a la llave. En cambio, quienes tenían los demás vehículos -presumiblemente agentes de Investigaciones de Caaguazú- hicieron llegar las llaves, por lo que estos fueron llevados hasta la sede de la Fiscalía de Coronel Oviedo, donde quedaron incautados.

Esto se suma al escándalo desatado la semana pasada, cuando se descubrió que varios agentes del departamento Antinarcóticos de la Policía tenían camionetas de alta gama de dudoso origen y con documentos de contenido falso.