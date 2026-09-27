Frontera inteligente toma forma con prueba biométrica en el Puente de la Amistad

El acto de lanzamiento del plan piloto de Frontera Inteligente está programado para las 10:00, en el sector destinado al ingreso peatonal a Brasil. El objetivo es comprobar el desempeño de esta tecnología en un paso fronterizo caracterizado por el intenso movimiento diario de personas.

La iniciativa se integra a un programa de modernización previsto para Foz de Yguazú entre 2026 y 2028, que contempla la incorporación de herramientas tecnológicas, automatización y mecanismos de análisis de riesgo para los controles aduaneros.

La propuesta también busca trasladar al tránsito terrestre algunas soluciones empleadas en aeropuertos, bajo el concepto denominado “Aeropuerto sin Avión”, según explicó anteriormente el delegado de la Receita Federal en Foz de Yguazú, Marcelo Mossi Vendramini.

Participación voluntaria

La primera demostración será de carácter voluntario. Durante la actividad, las autoridades deberán explicar el funcionamiento del sistema y brindar información sobre el uso de los datos biométricos recolectados.

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El desarrollo del sistema está a cargo del Servicio Federal de Procesamiento de Datos (Serpro) y pretende agilizar los controles fronterizos sin dejar de fortalecer las tareas de fiscalización.

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Dentro del proyecto también figura la implementación de un Centro Integrado, que apunta a mejorar el monitoreo de caminos alternativos, áreas de transbordo de mercaderías de contrabando y otros sectores considerados estratégicos para el control fronterizo.