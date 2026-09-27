Denuncian la detención de activista del partido de Machado durante caravana en Venezuela

"Fernando Torrealba, miembro de Vente Zulia, fue detenido de manera arbitraria por funcionarios de la Guardia Nacional (GNB), en horas de la mañana, mientras participaba pacíficamente en la gran rodada convocada a nivel nacional", dijo el Comité de Derechos Humanos de VV en un mensaje en X.

Torrealba se encontraba en una calle "cuando se lo llevaron" y "desde entonces, se desconoce su paradero".

El partido exigió, en ese sentido, conocer dónde se encuentra su militante, su libertad inmediata y el cese de la represión.

El pasado 17 de septiembre, las autoridades venezolanas detuvieron al exalcalde Javier Oropeza, quien había regresado esa semana al país luego de dos años de exilio en España y de haber recibido un sobreseimiento de una causa en su contra.

Horas después, fue liberado entre las denuncias de varios sectores opositores y el propio reclamo de la jefa de la delegación opositora en el diálogo con el chavismo, Dinorah Figuera.

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Un día antes, el 16 de septiembre, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela advirtió que, a pesar de mejoras "limitadas", el aparato represivo del Estado venezolano permanece "intacto".

En un nuevo informe sobre la situación del país en lo que va de 2026, año marcado por la intervención estadounidense que el 3 de enero condujo a la captura de Nicolás Maduro, la misión de expertos ve ciertos avances, pero no acompañados de mejoras institucionales que garanticen su continuidad.

El pasado mayo, el opositor Yoel Sucre, un activista del partido de Machado, fue detenido y excarcelado tres días después bajo régimen de presentación cada 30 días, según la Fundación de Derechos Humanos Los Llanos (Fundehullan).

El partido denunció entonces que buscaban imputarlo por terrorismo en una causa que, según señaló, está cerrada.