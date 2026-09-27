Detienen en Colombia a la esposa e hija del narco ecuatoriano Fito, líder de Los Choneros

"En Sabana de Torres, Santander, fueron detenidas mediante notificación roja de INTERPOL Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, requeridas por la Justicia ecuatoriana por lavado de activos", expresó el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en X.

El mandatario agregó: "Son la esposa y la hija de alias Fito, quien encabezó Los Choneros, una de las organizaciones criminales más violentas de Ecuador, dedicada al tráfico internacional de drogas. Fito ya fue extraditado a Estados Unidos".

De la Espriella señaló que "las autoridades ecuatorianas las investigan por el uso de empresas de papel para lavar dinero de la organización".

El presidente colombiano señaló además que las enviará "con gusto" a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, para que respondan ante la Justicia de ese país.

"En esta operación trabajaron juntos nuestra Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía, con el FBI y las autoridades de Ecuador. Colombia no será refugio para las finanzas del crimen transnacional", añadió el mandatario.

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En junio pasado también había sido capturado en Colombia Ronald Javier Macías Villamar, considerado como uno de los cabecillas de Los Choneros y hermano de alias Fito.

Ronald Javier Macías Villamar es uno de los familiares de Fito que fue imputado el año pasado por presunto lavado de activos, un caso por el que otros seis parientes del círculo más íntimo del líder criminal ya fueron condenados a finales de mayo a penas de cárcel de entre siete y diez años.

Fito, por su parte, se encuentra a la espera de ser juzgado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico tras ser extraditado desde Ecuador el año pasado.

Los Choneros es una de las bandas criminales catalogadas como "terroristas" por el Gobierno de Noboa, en el marco de la "guerra" que declaró en 2024 a estos grupos, a quienes se les atribuye la escalada de violencia sin precedentes que se registra en el país andino.