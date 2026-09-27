Dimite una estrecha aliada de Erdogan por un fraude milmillonario con fondos de inversión

"Veo necesario asumir esta responsabilidad política para posibilitar una investigación objetiva, sin dejar sombras", anunció Kaya en la red social X al explicar su dimisión como vicepresidenta del AKP, el partido islamista fundado y presidido por Erdogan que gobierna desde 2002.

El partido socialdemócrata Yeni, el mayor de la oposición, acusó el sábado a la también exministra de Asuntos Sociales (2016-2018) de haber ganado unos 23 millones de euros al vender a principios de este mes acciones de la empresa de astilleros Özata, que había comprado por 1,2 millones el pasado abril.

Además, el partido opositor asegura que el esposo de Kaya también tuvo ganancias millonarias en otra operación de compra-venta de acciones de esa empresa.

La Comisión del Mercado de Valores (SPK) turca anunció el pasado viernes acciones jurídicas contra once gestores de inversiones por manipular las acciones de Özata.

Las acciones de esa empresa se revalorizaron un 1.800 % entre abril y el pasado 15 de septiembre, cuando empezaron a desplomarse.

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El 17 de septiembre, la SPK empezó a investigar a media docena de fondos de inversión por crear lo que el Gobierno ha denominado como "un sistema piramidal", en el que las inversiones se usaban para inflar artificialmente el valor de las acciones vendidas y atraer a más clientes.

Las autoridades han disuelto 131 fondos que cotizaban en la Bolsa de Estambul, con 455.000 clientes afectados y un volumen de pérdidas que la prensa estima en más de 15.000 millones de euros.

Actualmente están en prisión preventiva 47 personas, la mayoría de ellos gestores de los fondos de inversión Tera, Pusula, Hedef y Bulls.

Medios turcos indican que algunos de ellos transfirieron decenas de millones de dólares a cuentas en Suiza en los últimos dos años.

La SPK comenzó en octubre del año pasado a investigar fondos con una rentabilidad muy superior a las expectativas reales, en algunos casos del 3.000 % al año, mientras la oposición acusa al Gobierno de haber actuado demasiado tarde, causando pérdidas millonarias a los pequeños inversores afectados.

Según reconstruye la prensa financiera turca, estas empresas compraban masivamente determinadas acciones, algunas de empresas participadas por los propios conglomerados que manejaban los fondos, lo que hacía subir su precio muy por encima de su valor real.

El diario progubernamental Yeni Safak planteó el pasado lunes en un artículo si "alguien protegía" a los financieros ahora detenidos o daba consejos "desde dentro" para comprar y vender con ganancias millonarias.