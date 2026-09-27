Mundo
27 de septiembre de 2026 a la - 13:00

Dos muertos y cinco heridos en un ataque ruso con bombas aéreas guiadas en Sumi

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Berlín, 27 sep (EFE).- Dos personas, entre ellas una adolescente de 16 años, murieron y otras cinco resultaron heridas, entre ellas un niño de 12, en un ataque ruso este domingo con bombas aéreas guiadas contra Sumi, según informaron las autoridades ucranianas.

Por EFE
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"Lamentablemente, hoy han muerto dos personas como consecuencia de un ataque enemigo contra Sumi. Se trata de una mujer mayor y una joven de 16 años", informó el jefe de la administración regional de Sumi, Oleg Grigorov, en la aplicación de mensajería Telegram.

Agregó que las fuerzas rusas lanzaron tres bombas aéreas guiadas y que uno de los impactos se produjo cerca de un edificio que alberga un centro de apoyo a familias y niños.

En el momento del impacto, en el edificio, que resultó dañado, no había visitantes.

El alcalde en funciones de la ciudad de Sumi, Artem Kobzar, indicó que el ataque se produjo alrededor de las 15:00 hora local (13:00 GMT) y que se registraron tres impactos de bombas aéreas guiadas en el distrito Zarichni.

Precisó que entre los heridos hay un niño de 12 años.