El Ejército del Yemen afirma haber efectuado 756 operaciones contra los hutíes en 72 horas

El portavoz castrense yemení, Majid al Nuzaili, dijo en un comunicado que estas operaciones fueron efectuadas con aviones de combate, drones, francotiradores, artillería y lanzacohetes en los frentes de Ketaf, Al Buqaa y Aleb, en la provincia noroccidental de Saada; así como en las provincias de Al Yauf y Marib (centro-norte); Al Bayda (centro); Lahj y Taiz (suroeste).

Estos ataques provocaron la muerte y heridas a 2.316 combatientes hutíes, según Al Nuzaili, que señaló que el Ejército también destruyó o provocó daños a vehículos de transporte, lanzadoras de misiles, depósitos de armas y otros equipos militares.

Asimismo, informó de la muerte en Taiz de cuatro expertos iraníes especializados en operaciones con drones y misiles, algo que utilizó como prueba del apoyo militar que reciben los hutíes de Teherán.

Tanto los rebeldes como Irán han negado o cuestionado anteriormente las acusaciones sobre la magnitud y la naturaleza de la implicación militar iraní en el Yemen.

Los hutíes, por su parte, también han alegado que los ataques del las fuerzas leales al Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen -apoyado por Arabia Saudí- han provocado la muerte de decenas de civiles en los últimos días, mientras que también han causado daños en infraestructura vital en las zonas que controlan del país.

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El portavoz del Ejército yemení aseguró que las tropas gubernamentales continuarán con sus operaciones contra los insurgentes, al tiempo que confirmó el respeto por el derecho internacional humanitario y el compromiso del Gobierno yemení con la protección de la población y los bienes civiles.

Estas últimas acusaciones surgen en un contexto de intensificación de los combates en los frentes del oeste y del sur del Yemen, tras la ofensiva hutí en la costa del mar Rojo y mientras las fuerzas gubernamentales y rebeldes ofrecen versiones contradictorias sobre ganancias territoriales, bajas y ataques aéreos y de artillería.