El papa pide a los fieles que recen en octubre el rosario para que cesen las guerras

"Quisiera hacer un llamamiento que me toca especialmente el corazón, encontrándome en este lugar. Aquí fue donde la Virgen María se apareció a santa Bernardita con el rosario y, por así decirlo, guió su oración", dijo el papa antes de invitar a los fieles a rezar el rosario por la paz.

Y agregó: "Hoy, como si recibiera de ella esta petición, invito a todos los fieles y a todas las comunidades cristianas a rezar el Santo Rosario durante el próximo mes de octubre, con la intención particular de que cesen las guerras y se establezca la paz entre los pueblos en conflicto".

Asimismo, les instó a acompañar esta oración "con actos concretos de penitencia y misericordia, y con el compromiso de favorecer siempre el diálogo y la reconciliación".

El papa celebró este domingo una misa en la explanada del santuario de Lourdes antes 150.000 fieles.