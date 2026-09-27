Empresarios piden al Parlamento de Panamá rectificar los cambios a una reforma electoral

Se trata del proyecto de ley 699, elaborado por el Tribunal Electoral (TE) con base en las recomendaciones de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), un espacio consultivo que se activa en Panamá después de las elecciones generales para actualizar y fortalecer el Código Electoral, como lo explica el ente rector de los comicios.

Las múltiples modificaciones al proyecto, entre las más cuestionadas el aumento del número de firmas para fundar un nuevo partido político o que los legisladores puedan ejercer dos cargos -algo que quedó prohibido por un fallo del Supremo años atrás -, fueron introducidas durante el primero de los tres debates para su aprobación legislativa.

Este primer debate se da en una comisión parlamentaria sectorial, en este caso la Comisión de Gobierno, que introdujo esta semana casi medio centenar de cambios al proyecto original mediante una discusión que, pese a su "enorme trascendencia", se desarrolló "entre la prisa intencional, la opacidad y la oscuridad de la noche", como denunció este domingo la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP).

Las reformas electorales "se realizan con la única intención de fortalecer, aclarar y mejorar nuestra democracia, basándose en experiencias de procesos electorales previos", recordó la CCIAP, una de las mayores ligas empresariales de Panamá con más de 1.600 empresas afiliadas de 15 sectores económicos.

"Se amplía la participación, no se restringe. Se mejora la competencia, no se levantan barreras para restringirla. Se transparenta el manejo del dinero en la política, no se crean oportunidades para esconderlo", agregó en referencia a los cambios introducidos por la Comisión de Gobierno.

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La CCIAP señaló que el segundo debate, que al igual que el tercero debe darse en el pleno de 71 diputados, "representa una oportunidad para revisar, corregir y alcanzar los consensos necesarios" en una discusión que "se realice sin prisa y a la luz del día, con transparencia y con el tiempo que exige una reforma de esta trascendencia".

"Que se escuche al Tribunal Electoral, a la sociedad civil y a los gremios; y que se revisen aquellas disposiciones que puedan restringir injustificadamente la participación, reducir la competencia transparente y equitativa o generar ventajas indebidas para determinados actores políticos", exigió la cúpula empresarial.

Los cambios más cuestionados al proyecto original de las reformas electorales son promovidos por los diputados Benicio Robinson y Luis Eduardo Camacho, dos experimentados políticos de los partidos Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Realizando Metas (RM), respectivamente, unas formaciones muy desprestigiadas ante opinión pública, según analistas locales.