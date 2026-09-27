Huracán Polo deja cinco personas desaparecidas en el oeste de México

Cuatro de las personas desaparecidas son miembros de una misma familia, dos adultos y dos menores, que vivían en una de las tres casas que se llevó la subida de un arroyo en una comunidad del municipio de Talpa de Allende.

“Las fuertes lluvias derivadas del huracán Polo ocasionaron, lamentablemente, que una vivienda, con cuatro integrantes de una familia dentro, fuera arrastrada arroyo abajo en la comunidad de La Cuesta, en el municipio de Talpa”, dio a conocer el gobernador Pablo Lemus.

Añadió que desde las primeras horas de este domingo, fueron desplegados dos helicópteros estatales para localizar lo más pronto posible a la familia.

También personal de Protección Civil y Bomberos mantiene labores de búsqueda abajo de la zona afectada.

En Puerto Vallarta, Protección Civil busca a una turista que había viajado al balneario desde San Luis Potosí e ingresó al mar el sábado del que ya no pudo salir debido al fuerte oleaje.

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La mujer, de 24 años de edad, había ingresado pese a que la playa contaba con bandera roja de prevención que prohíbe el nado. La turista es buscada con motos acuáticas y drones.

Las fuertes lluvias del sábado por la noche provocaron además derrumbes y deslaves en distintos puntos de la carretera estatal 555 que va de Talpa de Allende a Tomatlán.

Autoridades estatales advirtieron de la formación de la depresión tropical Dieciocho - E que se desplaza hacia el oeste-noroeste y que en los próximos días avanzará hacia las costas de Jalisco y podría intensificarse rápidamente conforme se aproxime al estado.

Esta evolución favorecerá un aumento de las lluvias, acompañado de oleaje elevado y rachas de viento fuertes en la zona costera de la entidad.