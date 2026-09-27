Iglesia llama a quienes resulten electos en comicios paraguayos a "cumplir" lo prometido

"No basta con prometer, hay que cumplir", dijo Martínez durante su homilía de esta jornada. "Las promesas no llenan la olla, no construyen viviendas ni llevan agua potable a nuestros barrios", agregó.

De igual manera, el purpurado señaló que las familias paraguayas necesitan que los políticos asuman "compromisos realistas", al tiempo que calificó algunas de las promesas durante esta campaña como "grandilocuentes y, en ciertos casos, exageradas", aunque sin ofrecer ejemplos.

"Como si todos los problemas de nuestros municipios pudieran solucionarse de la noche a la mañana", añadió.

Martínez refirió que solo en el Área Metropolitana de Asunción, que integra a la capital con ciudades vecinas de los departamentos Central y Presidente Hayes (oeste), se hace necesaria una adecuada planificación municipal "que permita desarrollar barrios con calles transitables, espacios públicos, escuelas, centros de salud y servicios básicos".

Por otro lado, instó a la promoción de "oportunidades de desarrollo en el campo" para que las familias no abandonen las regiones rurales "por falta de condiciones dignas de vida" o tierras.

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