Incautan más de cuatro toneladas de marihuana en el centro-sur de Colombia

La droga, según un comunicado del Ejecutivo, fue decomisada en la carretera que une a Neiva, capital departamental del Huila, con el municipio de Castilla.

El alijo estaba escondido entre bultos de cal y durante la operación fue detenida una persona.

"Este contundente resultado asesta un impacto estratégico a las finanzas y líneas de abastecimiento de las organizaciones multicrimen dedicadas al narcotráfico, evitando la distribución de sustancias ilícitas en el territorio nacional", agregó la Presidencia.

El presidente, Abelardo de la Espriella, afirmó, al comentar la incautación, que a "los narcoterroristas" su Gobierno les seguirá "cerrando las rutas y golpeando sus negocios criminales" porque "en Colombia manda la ley".

Por otra parte, el mandatario señaló este domingo que en las últimas 24 horas, la fuerza pública "capturó a 19 integrantes de grupos criminales e incautó 907 kilos de droga", así como "destruyó 13 dragas usadas para la minería ilegal y 27 motores".