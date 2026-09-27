La Justicia iraní condena a prisión a tres analistas por sus críticas y comentarios

Los tres condenados son el académico y analista político Sadeq Zibakalam, el periodista y analista reformista Abás Abdi y el exparlamentario y analista y exparlamentario Heshmatolá Falahatpisheh, según informó este domingo el diario Asr Irán.

Zibakalam fue condenado a un año de prisión, susceptible de ser sustituida por otra pena como una multa, y a dos años de prohibición de realizar actividades periodísticas, conceder entrevistas o escribir artículos, por un caso relacionado con una entrevista concedida a la agencia ANA en abril pasado.

En la entrevista, Zibakalam calificó el asesinato del líder supremo iraní Alí Jameneí en el primer día de la guerra con Israel y Estados Unidos como "un punto de inflexión y el inicio de una nueva etapa en las relaciones con Estados Unidos", por lo que, según la agencia Fars, se abrió un caso judicial contra él.

Esta condena se suma a otras penas anteriores contra Zibakalam por "actividad propagandística contra el sistema" y "difusión de informaciones consideradas falsas".

La Justicia también condenó a un año de prisión a Abdi por un artículo publicado a principios de mayo en el diario reformista Etemad, en el contexto de las concentraciones de partidarios de la República Islámica que comenzaron durante los primeros días de la guerra y que han continuado durante más de 200 noches.

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Abdi escribió que "la mayoría de la población tampoco simpatizará con las decisiones que una minoría rentista imponga desde la calle", una expresión que la Fiscalía consideró constitutiva de "creación de una falsa polarización y de división entre sectores de la sociedad" y de difusión de contenidos falsos.

El tribunal ordenó además la suspensión durante dos meses de las actividades y de la publicación de Etemad.

El caso ha sido remitido al Tribunal Supremo tras los recursos presentados por los acusados.

En el caso de Falahatpisheh, un tribunal de apelación dictó un año de prisión por la publicación de contenidos en internet, una pena suspendida durante cinco años.

Los medios iraníes no precisan qué contenido concreto motivó la condena de Falahatpisheh, quien fue parlamentario en tres legislaturas, entre 2004 y 2012 y entre 2016 y 2020, y es conocido por sus posiciones favorables a mantener abiertos los canales diplomáticos con Estados Unidos.

Estas condenas se producen después de que en agosto la Justicia iraní condenara a las fotógrafas Yalda Moiaery y Shaghayegh Afshar a quince y nueve años de prisión, respectivamente, por delitos relacionados con la seguridad nacional, la colaboración con Estados considerados hostiles y propaganda contra el Estado.