Milei se reunirá con Macron durante su visita a París por la 'Argentina Week'

Milei partirá el martes 29 de septiembre a las 22:00 horas argentina (01:00 GMT del miércoles) y llegará a París a las 18:00 hora local (16:00 GMT), de acuerdo con la agenda oficial.

Ese mismo día, a las 19:00 (17:00 GMT), participará en un cóctel-cena de bienvenida para los asistentes a la 'Argentina Week' en la Embajada argentina en Francia.

La jornada central será el jueves 1 de octubre, cuando Milei disertará a las 10:30 hora local (8:30 GMT) sus palabras ante los participantes en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El mandatario después mantendrá reuniones con gobernadores argentinos y con un grupo de entre seis y diez empresarios, antes de trasladarse al Palacio del Elíseo, donde está prevista a las 18:50 hora local (16:50 GMT) una reunión privada con Macron.

La reunión será la quinta bilateral entre Milei y Macron desde que el argentino asumió la Presidencia a finales de 2023. Ambos mandatarios mantuvieron encuentros en París, Buenos Aires y Niza entre 2024 y 2025.

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A las 20:00 hora local (18:00 GMT), el presidente francés ofrecerá una recepción a la delegación oficial argentina que participa en la 'Argentina Week'.

La visita de Milei continuará el viernes con su participación en el Foro Económico de París, en la sede del Automóvil Club de Francia, donde está prevista que le entreguen un reconocimiento.

Ese día también finaliza la 'Argentina Week' y a las 23:00 horas local (21:00 GMT) partirá el vuelo presidencial hacia Buenos Aires, cuya llegada está prevista a las 10:00 hora local (13:00 GMT).

El viaje del mandatario se da tras las denuncias sobre la gestión de la Casa de Argentina en la Ciudad Universitaria de París, que llevó a la renuncia, el pasado 13 de septiembre, del director de la residencia, Santiago Muzio.

El pasado agosto, el Ayuntamiento de París denunció que Muzio había expulsado a al menos una decena de estudiantes por sus opiniones políticas y personales.

El Ayuntamiento también reprochó a Muzio adoptar posturas "negacionistas", al haber retirado una placa conmemorativa que rendía tributo a los 30.000 desaparecidos de la dictadura argentina (1976-1983).

Muzio, conocido por su proximidad con la eurodiputada francesa de extrema derecha Marion Maréchal -sobrina de Marine Le Pen-, fue nombrado por el Gobierno de Milei.

La Casa de Argentina está situada en la Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP). Se trata de un campus universitario en el sur de la capital concebido tras la Primera Guerra Mundial como una "escuela de relaciones humanas para la paz" que combina alojamiento de alta calidad con un modelo de convivencia multicultural.