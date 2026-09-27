Ministro de Ecuador confirma la detención en Colombia de esposa e hija de alias Fito

"HASTA HOY FUERON PRÓFUGAS! En Sabana de Torres, cerca a Bucaramanga (Colombia), la Policía Nacional del Ecuador, junto al FBI, el Centro Nacional de Inteligencia, la Policía y Fuerzas Armadas de Colombia, capturaron a la Inda Peñarrieta y Michelle Macías Peñarrieta, esposa e hija de alias Fito, respectivamente", escribió el funcionario en sus redes sociales.

Recordó que las dos mujeres eran consideradas "objetivos de alto valor" y que había contra ellas una boleta de Difusión Roja de Interpol pues son "requeridas por la Justicia ecuatoriana".

"Los buscamos, los encontramos y los traemos para que paguen por el daño que han hecho! Seguimos trabajando", finalizó el mensaje del ministro.

Tras ser recapturado en un búnker subterráneo en la provincia costera de Manabí, Fito se convirtió en julio de 2025 en el primer ecuatoriano extraditado a Estados Unidos, donde está imputado por presunto narcotráfico y contrabando de armas de fuego.

En junio pasado, Ronald Javier Macías Villamar, considerado como uno de los cabecillas de Los Choneros, y hermano de Fito, llegó a Ecuador tras ser expulsado de Colombia, y fue enviado a la prisión de máxima seguridad del país.

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El hombre, conocido también como Javi, fue detenido en Bogotá, en una operación coordinada entre la Policía ecuatoriana y colombiana, pues tenía activa una alerta roja de Interpol y era requerido por la Justicia de Ecuador.

Residía en ese país con "papeles colombianos bajo otra identidad", según señaló entonces Reimberg.

Según el ministro, Javi empezó a liderar a Los Choneros desde que su hermano Fito aún estaba escondido en un búnker subterráneo de una casa de una zona costera del país, donde fue recapturado en junio del año pasado para posteriormente ser extraditado a Estados Unidos.

Ronald Javier Macías Villamar es uno de los familiares de Fito que fue imputado el año pasado por presunto lavado de activos, un caso por el que otros seis parientes del círculo más íntimo del líder criminal ya fueron condenados a finales de mayo a penas de cárcel de entre siete y diez años.

Según la Fiscalía, los procesados en este caso habrían lavado un monto superior a los 25 millones de dólares, obtenidos supuestamente de sus actividades ilegales.

En julio pasado, David Macías Villamar, de 35 años y hermano de Fito, fue asesinado en la provincia costera de Santa Elena.

La Policía señaló entonces que el hombre registraba antecedentes por tenencia y porte no autorizado de armas, ocultación de cosas robadas, robo y asociación ilícita. Indicó que, además de ser hermano de Fito, también formaba parte de Los Choneros.

Los Choneros es una de las bandas criminales catalogadas como "terroristas" por el Gobierno de Daniel Noboa, en el marco de la "guerra" que declaró en 2024 a estos grupos, a quienes se les atribuye la escalada de violencia sin precedentes que se registra en el país andino.

Estados Unidos y Argentina también han declarado a Los Choneros, y a su rival más poderoso en Ecuador, Los Lobos, como "organizaciones terroristas".