Rusia ataca otros dos centros de datos de compañías de telefonía e internet en Kiev

Los drones de asalto rusos golpearon hoy un centro de la compañía ucraniana Omega Telekom, una de las más importantes que suministran internet al ejército, y otro de la compañía Kievstar, informó el Ministerio de Defensa ruso en su parte vespertino.

Defensa ya informó esta mañana sobre el ataque perpetrado por sus aparatos no tripulados contra un centro de gestión de datos de la compañía telefónica Vodafone en la capital ucraniana.

El ejército ruso ha golpeado últimamente instalaciones de transmisión y torres de televisión en el país vecino con el fin de dificultar las comunicaciones entre las diferentes estructuras estatales.

Al menos 100.000 usuarios y nueve proveedores de internet en Kiev y en ciudades cercanas, entre ellos UTELS, Etherlink y MiroHost, informaron de perturbaciones después de que drones rusos dañaran varios centros de datos en la capital entre el 23 y el 24 de septiembre, según el Ministerio de Transformación Digital y las propias empresas afectadas.

Los ataques rusos contra centros de datos buscan "interrumpir el flujo de información" en el país, dijo tras los ataques el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga.

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A su vez, el Kremlin advirtió este domingo que el empleo de la red satelital Starlink del magnate estadounidense Elon Musk para golpear objetivos en la retaguardia rusa "sería un paso fatídico, potencialmente peligroso e imprudente"

El presidente finlandés, Alexander Stubb, propuso a Musk autorizar a Kiev que utilice su servicio de internet por satélite para atacar instalaciones en la retaguardia profunda rusa, en particular para destruir los sistemas de misiles balísticos que tanto daño están haciendo en Ucrania en las últimas semanas.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró el sábado ante la Asamblea General de Naciones Unidas que Rusia lucha en el país vecino "por la verdad y la justicia" y que "los objetivos de la operación militar especial se alcanzarán y las amenazas a la seguridad de Rusia será eliminadas y la vida civil se restablecerá".

A su vez, acusó a Europa de "hacer todo lo posible para obstaculizar el arreglo pacífico y torpedear la posibilidad de negociaciones en las que hay muchos interesados, entre ellos, la Administración (del presidente de EE.UU., Donald) Trump".

El presidente ruso, Vladímir Putin, que ha intensificado en las últimas semanas los bombardeos contra Ucrania, aseguró el viernes que los ataques de Kiev durante las recientes elecciones legislativas alejan la reanudación de las negociaciones tripartitas estancadas desde febrero.