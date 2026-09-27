Solo 35,5% de viviendas de noroeste de México están aseguradas ante avance de huracán Polo

La organización señaló que estos cuatro estados concentran cerca de 3 millones de viviendas, según datos oficiales, de las cuales más de 1,106 millones están aseguradas, equivalente al 35,5 %, por encima del promedio nacional de 26 %, pero todavía con una “importante brecha de protección”.

Sonora registra la mayor proporción de viviendas aseguradas, con 39,5 %, seguida de Baja California Sur y Chihuahua, ambas con 34,9 %, y Sinaloa, con 32,4 %, de acuerdo con datos del sector asegurador y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La AMIS indicó que las aseguradoras activaron protocolos para evaluar y atender daños una vez que las autoridades permitan el acceso seguro a las zonas afectadas.

Los seguros contra riesgos hidrometeorológicos pueden cubrir daños por huracanes, tormentas tropicales, vientos intensos, lluvias, desbordamientos, inundaciones, granizo, marejadas y heladas.

En contraste, la cobertura de automóviles es menor en varios de estos estados: 35,2 % en Chihuahua, 29,2 % en Sinaloa, 21 % en Baja California Sur y 20,6 % en Sonora, frente al promedio nacional de 30,3 %.

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La asociación recordó que algunas pólizas amparan daños por inundaciones, caída de árboles u objetos y otros efectos de fenómenos naturales.

AMIS pidió a la población privilegiar la protección de la vida, atender las órdenes de evacuación, trasladarse a refugios cuando así lo indiquen las autoridades y evitar desplazamientos innecesarios.

A los asegurados recomendó revisar coberturas y conservar en formato digital el número de póliza y los contactos de su compañía.

Polo permanecía este domingo como huracán de categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora, y avanzaba hacia el norte.

Las autoridades han previsto que Polo se acerque a Baja California Sur el lunes, cruce la península y alcance el noroeste continental mexicano como huracán durante las primeras horas del martes.

Además, prevé lluvias capaces de provocar inundaciones y deslizamientos, junto con marejada ciclónica y oleaje peligroso en costas del noroeste.

Hasta ahora, Polo ya ha cobrado la vida de dos menores en su paso por Jalisco (oeste), parte de una familia de cuatro, donde los padres aún siguen desaparecidos, mientras una mexicana más de visita por el estado se encuentra también como no localizada tras ser arrastrada mar adentro en Puerto Vallarta.