Suben a dos los gazatíes muertos esta jornada tras un nuevo ataque israelí a Gaza

El bombardeo fue llevado a cabo con un dron militar israelí y acabó con la vida de un hombre, identificado como Shadi Abu Hasira, según fuentes del hospital de Al Shifa.

El proyectil israelí también hirió a varias personas, que fueron trasladadas, junto con el fallecido, a ese centro médico.

Pocas horas antes, un primer ataque con dron del Ejército israelí contra la zona de Mawasi (sur de Gaza) mató a un hombre, identificado como Odai Adli Al Asar, de 28 años, según reportes del hospital gazatí de Al Naser.

El sábado, el Ejército israelí mató a otras dos personas en la Franja: un hombre en Nuseirat (centro), en un ataque con un dron, y a un segundo en Mawasi (sur), quien falleció tras sufrir disparos de las tropas israelíes.

Pese a que todavía no se ha pronunciado sobre el ataque perpetrado esta mañana, el Ejército israelí publicó un comunicado afirmando que el fallecido tras su ataque contra Nuseirat era un miliciano de Hamás, al que identificó como Saher Nidal Latfi Sakr, responsable del secuestro de los exrehenes israelíes Noa Argamani y Avinatan Or el 7 de octubre de 2023.

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A pesar de la tregua vigente desde hace casi un año, cada día Israel lanza ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a mujeres y niños; y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

De acuerdo con el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, que no tiene en cuenta los fallecidos de este domingo, las tropas israelíes han matado a 74.018 personas desde el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza en octubre de 2023, de ellas 1.417 desde la entrada en vigor del alto el fuego hace casi un año.