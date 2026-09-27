Ucrania golpea una base para drones y depósitos de municiones en el Dombás ocupado

En un comunicado, el Estado Mayor precisa que las acciones contra centros de almacenamiento, preparación y lanzamiento de drones como el golpeado anoche en Donetsk, en la región homónima, son una de las prioridades de las operaciones de combate de las Fuerzas de Defensa de Ucrania y tienen como objetivo reducir la capacidad del ejército ruso de emplear sistemas no tripulados de ataque.

Asimismo, en Kripenski y Lugansk, en la región de Lugansk, las fuerzas ucranianas alcanzaron dos depósitos de municiones.

Además, en Rovenki, en la misma región, fue golpeado un depósito de aprovisionamiento logístico, y en Novoamvrósiivske, en la región de Donetsk, un depósito de combustibles y lubricantes.