Un militar muere en un combate contra una disidencia de las FARC, que se lleva su cuerpo

"Con profundo dolor, despido a uno de nuestros valientes héroes caídos en cumplimiento del deber en zona rural de El Tambo, Cauca (...) La situación ocurrida con la retención de su cuerpo en el sector donde fue asesinado es una flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario", expresó el comandante del Ejército colombiano, general José Bertulfo Soto, en un comunicado.

El oficial pidió a la Gobernación del Cauca, a la Defensoría del Pueblo y a otros organismos humanitarios que intervengan para recuperar el cuerpo del soldado Idel José Torres Herrera.

"Más allá de cualquier contexto, el respeto por la dignidad de un ser humano en su hora final debe prevalecer. A su familia le prometo que no estará sola; los abrazamos con todo nuestro afecto institucional", agregó Soto.

En el combate, señaló el Ejército, los militares fueron atacados con drones y armas de largo alcance.

En la zona donde fue murió el soldado operan el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC; la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y grupos narcotraficantes que luchan por el control territorial.