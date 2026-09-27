Un sismo de magnitud 4,8 sacude una parte de República Dominicana sin consecuencias

El movimiento telúrico se registró a las 17:49 hora local (21:49 GMT) a una profundidad de 124 kilómetros y con epicentro en el municipio Ramón Santana, provincia San Pedro de Macorís, este del país, de acuerdo con datos del Servicio Sismológico de los Estados Unidos.

El temblor fue perceptible en distintos puntos del territorio dominicano, aunque por el momento las autoridades no han informado de afectaciones a infraestructuras ni de personas lesionadas.

Más temprano, a las 06:07 de la mañana, se registró un sismo de magnitud 4,3, con epicentro próximo a San Antonio de Guerra, en Santo Domingo.

En República Dominicana se producen cada mes cientos de movimientos telúricos, por lo general de poca intensidad. El último de gran magnitud se registró el 22 de septiembre de 2003, de 6,5, que dejó tres fallecidos, así como graves daños en viviendas y centros comerciales.

El terremoto más catastrófico del que se tiene registro en República Dominicana ocurrió el 4 de agosto de 1946, de una magnitud aproximada de 7,8, y provocó un tsunami con olas de más de nueve pies de altura (2.7 metros) y que, según estimaciones, causaron más de 1,000 muertos, de acuerdo con el Centro Nacional de Sismología del la Universidad Autónoma de Santo Domingo.