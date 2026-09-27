Un sismo de magnitud 5,6 sacude una parte de República Dominicana sin consecuencias

El Centro Nacional de Sismología de República Dominicana cifró en 5,6 la magnitud del sismo, que se registró a las 17:49 hora local (21:49 GMT), a una profundidad de 113,3 kilómetros y con epicentro en el municipio de Ramón Santana, en la provincia de San Pedro de Macorís, en el este del país.

El dato del centro sismológico dominicano se difundió después de que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) reportara que el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 4,8.

En un primer momento, las autoridades dominicanas no han informado de daños en infraestructuras ni de personas afectadas por el terremoto, aunque en redes sociales se han difundido imágenes de personas que salieron de edificios y de otras que fueron evacuadas de centros comerciales tras percibir el movimiento telúrico.

También fueron evacuadas de manera preventiva personas que se encontraban en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, que se celebra en la Plaza de la Cultura de la capital.

Más temprano, a las 06:07 de la mañana, se registró un sismo de magnitud 4,3, con epicentro próximo a San Antonio de Guerra, en Santo Domingo.

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En República Dominicana se producen cada mes cientos de movimientos telúricos, por lo general de poca intensidad. El último de gran magnitud se registró el 22 de septiembre de 2003, de 6,5, que dejó tres fallecidos, así como graves daños en viviendas y centros comerciales.

El terremoto más catastrófico del que se tiene registro en República Dominicana ocurrió el 4 de agosto de 1946, de una magnitud aproximada de 7,8, y provocó un tsunami con olas de más de nueve pies de altura (2,7 metros) y que, según estimaciones, causaron más de 1.000 muertos, de acuerdo con el Centro Nacional de Sismología del la Universidad Autónoma de Santo Domingo.