Unos 150.000 fieles asisten a la misa del papa en Lourdes

Se trata de la capacidad máxima que puede albergar el lugar, según los organizadores, que señalaron que las inscripciones para asistir a la eucaristía se completaron de forma rápida.

El papa celebró una reunión a puerta cerrada con los obispos franceses antes de acudir al altar instalado en la explanada, al que llegó a bordo del 'papamóvil' ante las aclamaciones de los asistentes.

Todos los actos del pontífice en Francia están teniendo un gran seguimiento popular, con la misa de este sábado en la parisiense plaza de la Concordia como punto álgido, con 800.000 asistentes que coparon toda la avenida de los Campos Elíseos y las calles aledañas.

El viernes, unas 300.000 personas, según las autoridades, acudieron al recorrido que el papa hizo en 'papamóvil' por varias avenidas de París, poco después de su llegada a la capital francesa.

Y la noche del viernes, 80.000 jóvenes abarrotaron el Estadio de Francia de Saint-Denis, a las afueras de París, para un oficio.

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El Santo Padre llegó anoche a Lourdes, uno de los principales centros de peregrinación de Europa, siguiendo los pasos de Juan Pablo II y de Benedicto XVI.

Además de encuentros con religiosos del santuario, el papa tiene programada una reunión con siete víctimas de abusos en el seno de la iglesia, que se celebrará en privado, uno de los momentos más delicados de su visita a Francia.

Por la noche participará en un rosario y en la procesión de las antorchas, antes de que el lunes se traslade a Metz, al noreste del país, en una jornada dedicada a Europa que cerrará su periplo por Francia.