Varios detenidos en una protesta propalestina ante el congreso laborista en Liverpool

En torno a 250 personas, según algunos medios locales, se concentraron en el centro de la ciudad para denunciar la política al respecto del Gobierno del primer ministro, Andy Burnham, si bien la ilegalización de ese grupo ocurrió bajo el mandato de su antecesor Keir Starmer.

Muchos de los manifestantes portaban pancartas en las que se podía leer "Apoyo a Palestine Action", lo que motivó la intervención de las fuerzas del orden.

La protesta fue organizada por Defend Our Juries, cuyo portavoz reclamó a Burnham que revoque la prohibición de Palestine Action ante lo que considera una creciente presión pública y el aumento de los recursos policiales destinados a hacerla cumplir.

"Continuar con la farsa de la proscripción de Palestine Action es ilógico, insostenible e inmoral", afirmó el portavoz, que sostuvo que cientos de personas estaban dispuestas a ser detenidas para reclamar al Gobierno una actuación contra lo que calificó de complicidad británica con los crímenes cometidos por Israel en Gaza.

También la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) instó a Burnham a reformar la legislación para garantizar que las comunidades puedan reunirse y manifestarse sobre los asuntos que consideran importantes.

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"Las detenciones de abuelos, adolescentes y todos los demás por sostener pancartas ante el congreso del Partido Laborista son un vergonzoso ataque a la libertad de expresión", señaló la directora ejecutiva de AI en el Reino Unido, Kerry Moscogiuri.

Entre los detenidos hoy en Liverpool se encontraba Margaret Owen, una conocida abogada especializada en derechos humanos de 94 años.

El Gobierno británico declaró ilegal a Palestine Action y la clasificó como organización terrorista en julio de 2025, convirtiendo en delito cualquier muestra pública de apoyo al grupo activista propalestino bajo la Ley de Terrorismo británica y provocando detenciones masivas en varias manifestaciones en el país.

El pasado mes de febrero, sin embargo, el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales dictaminó que la prohibición impulsada por el Ejecutivo laborista de Starmer era ilegal, dando provisionalmente la razón al grupo propalestino, a la espera de conocer la decisión de la Corte de Apelación.