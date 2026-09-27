Víctimas de abusos, esperanzadas tras casi dos horas de reunión con León XIV en Lourdes

En rueda de prensa, las víctimas dijeron que el pontífice las recibió primero individualmente y después mantuvo un intercambio con el grupo.

La cita se produjo horas después de que León XIV pidiera hoy a los obispos franceses mantener la "máxima vigilancia" frente a la "lacra" de los abusos y continuar los esfuerzos de prevención y reparación.

Cinco de los siete participantes hicieron pública su identidad: Jean-Marie Delbos, Véronique Garnier, Jérôme Guillement, Olivier Mardi y Bertrand Virieux, quienes comparecieron ante la prensa. Los otros dos optaron por permanecer en el anonimato.

Víctima de violencia sexual en el centro educativo de Bétharram, Delbos describió su encuentro con el papa como "un momento extraordinario". Afirmó haber perdido la fe desde el abuso que sufrió en su juventud, y aseguró que este encuentro le dio "una nueva visión de lo que son la Iglesia y el papa", que le "impactó profundamente".

"Sentimos que el papa nos escuchaba de verdad. Pocas veces he conocido a alguien que escuche con tanta atención", destacó Mardi, cofundador de un colectivo de víctimas en Touraine, quien expresó con esas palabras su satisfacción tras su encuentro con León XIV.

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En la misma línea se expresó Virieux: "Estoy verdaderamente asombrado por este papa. Su compromiso verbal, su profundidad y su capacidad de escucha me han ayudado a reconciliarme con lo que viví", subrayó el fundador de una antigua asociación de víctimas, quien celebró "un cambio claro" y "un gran despertar" por parte de la Iglesia Católica.

Perteneciente al colectivo Fe y Resiliencia, Garnier elogió un encuentro "sencillo" con el papa León XIV, un intercambio que, según dijo, transmitió "la esperanza de que algo pueda cambiar".

Y Guillement, víctima de un sacerdote de la región de Vendée, por su parte, alabó la "sinceridad" del pontífice.

La selección de los participantes fue criticada por otros colectivos de víctimas que no fueron invitados. Los siete habían señalado que acudían a título personal y que no pretendían representar al conjunto de las víctimas.