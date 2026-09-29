Al menos un muerto y ocho heridos en un accidente de tráfico en el noreste de Colombia

El accidente se registró en la entre los municipios de Lebrija y Girón, en una carretera que conecta Bucaramanga con Barrancabermeja, en el departamento de Santander, según informó a medios de comunicación el secretario de Tránsito, Juan Carlos Pinto.

De acuerdo con la información preliminar, el camión perdió los frenos y colisionó con otro camión que, debido al impacto, salió despedido y terminó dentro de una vivienda en la que se encontraban cinco personas.

"Hay que dar gracias pues no tuvimos novedades en la residencia", señaló Pinto, quien explicó que el vehículo ingresó a la casa sin causar víctimas mortales entre sus habitantes.

El impacto también alcanzó a dos personas que se movilizaban en una motocicleta por la vía nacional y una de ellas falleció.

Como resultado del accidente, otras ocho personas fueron trasladadas a centros asistenciales. Inicialmente fueron llevadas a una clínica de Girón, aunque algunas, debido a la gravedad de sus lesiones, entre ellas fracturas y traumatismos, fueron remitidas a centros médicos de mayor capacidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El conductor del camión que perdió los frenos sufrió múltiples fracturas, entre ellas en la clavícula y las extremidades superiores, pero Pinto indicó que todavía no han podido hablar con él para conocer su versión sobre las circunstancias del accidente.

"Todos los heridos están estables y estamos a la espera del parte médico", afirmó el secretario de Tránsito.