Autorizan al Ejército de El Salvador a apoyar a Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití

El Ejército de El Salvador ha participado en diferentes tareas de seguridad en Haití, país que enfrenta altos niveles de violencia por parte de grupos de pandillas, y ha brindado también apoyo médico.

La autorización se da luego de la aprobación de una ley especial transitoria, avalada en el Congreso con 57 votos de 60, que permitirá "al Estado de El Salvador adecuarse al cumplimiento de la misión liderada por la ONU, en el sentido de la prestación de apoyo a la seguridad en Haití", indicó el decreto leído durante la sesión plenaria.

"El Salvador ha exteriorizado a la ONU su disposición de entablar conversaciones que permitan coordinar el despliegue y asegurará la utilización eficiente de los recursos. La Fuerza Armada de El Salvador está en condiciones de apoyar la referida misión con ayuda militar y equipamiento de defensa para apoyar la misión de la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití", señaló.

El documento establece que "El Salvador se compromete a colaborar en las diferentes tareas que se desarrollen en Haití" y que "el apoyo de El Salvador significa personal civil y militar de la Fuerza Armada que coadyuvarán a las tareas que ejecuta la Fuerza de Supresión de Pandillas, ya sea desde Haití o desde República Dominicana".

La autorización del Congreso salvadoreño se da el mismo día en que el secretario general de la ONU, António Guterres, instó a reforzar la misión de Naciones Unidas contra las pandillas en Haití después de que el Consejo de Seguridad prorrogara también este martes el mandato de la GSF por un plazo de seis meses.

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La GSF fue creada hace un año, por un periodo de 12 meses, para sustituir a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS, por sus siglas en inglés), y mantiene el respaldo logístico y operativo de Naciones Unidas a través de la Oficina de Apoyo de la ONU en Haití (Unsoh).

Haití atraviesa una crisis marcada especialmente por la inseguridad provocada por las bandas armadas, que controlan la mayor parte de la capital y mantienen constantes ataques y secuestros que obligaron a miles de personas a desplazarse.

Según Naciones Unidas, la violencia dejó al menos 3.050 muertos y 1.401 heridos durante el primer semestre del año.