Bruselas reconoce que el sistema energético de la UE es "vulnerable" ante ataques híbridos

"Sabemos con certeza que nuestro sistema energético es vulnerable y necesitamos hacer más para protegerlo", dijo Jørgensen esta tarde durante una rueda de prensa al término de una reunión informal de ministros de Energía de la UE celebrada este martes en la capital de Irlanda, país que ostenta actualmente la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

"La amenaza a nuestra infraestructura energética es muy real. Vemos diferentes tipos de ataques híbridos. Vemos ciberataques, drones, anclas en el fondo de nuestros mares", comentó el comisario europeo de Energía.

Igualmente dijo estar trabajando en un "mejor marco" de protección a nivel europeo y negociando propuestas como el llamado mecanismo 'Connecting Europe', de financiación para proyectos de interconexión e infraestructura energética.

Jørgensen también mencionó que se incluirá en la nueva normativa la obligación de incluir aspectos de seguridad del proyecto, algo que, según el comisario, no se había considerado anteriormente porque "no había amenazas, pero ahora sí las hay".

El danés admitió asimismo que como consecuencia de la geopolítica mundial, y los conflictos vigentes en Oriente Medio y Ucrania, los precios de la energía siguen siendo muy volátiles, e impactan directamente en el día a día de los ciudadanos europeos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Este nivel de precios no debe convertirse en la nueva normalidad", dijo Jørgensen, que reiteró que la única forma de que Europa reduzca los costes de manera estructural y logre la independencia energética es "contar con más interconexiones de energía limpia de producción nacional, redes modernizadas, mayor eficiencia en el almacenamiento y la electrificación".

Jørgensen dijo que la UE se prepara para un invierno "muy duro" en lo que se refiere a los precios de la energía, pero precisó que no existe ningún "riesgo inmediato" en lo que se refiere al suministro energético en el continente pues se está trabajando "mucho" para garantizarlo.