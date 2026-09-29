Canciller Rodríguez rechaza las "mentiras" de Rubio y reitera que Cuba no amenaza a EEUU

"El Secretario de Estado de EE.UU. repitió ayer lunes una lista específica de mentiras con la que pretende justificar el castigo colectivo contra el pueblo cubano, que rechazaron en los últimos días decenas de jefes de delegaciones en la ONU", dijo Rodríguez en X desde Nueva York, a donde viajó para la Asamblea General de Naciones Unidas.

Según el ministro de Exteriores isleño, Rubio "es el exponente de una política agresiva repudiada y aislada, que solo se sostiene sobre la base de la fuerza y la intimidación, no la verdad ni la razón".

El jefe de la diplomacia cubana cerró su mensaje advirtiendo que "Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí", en referencia al embargo estadounidense sobre la isla.

Rodríguez reaccionó a una entrevista del secretario de Estado con la cadena FoxNews, donde el exsenador de origen cubano alertó de que mientras el presidente Donald Trump esté en el poder, no permitirán "que Cuba se convierta en una base de operaciones contra Estados Unidos".

"La verdad es que Cuba ya ha caído. No tiene una economía funcional y está gobernada por personas que siguen predicando sobre una Revolución que lleva muerta 20 años. Nunca ha funcionado", dijo Rubio.

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Una semana antes, Trump calificó también a Cuba de "Estado fallido" durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, donde afirmó que la isla "está fracasando como nunca antes y caerá".

Sin embargo, afirmó el pasado sábado que confía en alcanzar un acuerdo con La Habana y que probablemente no será necesaria una operación militar contra la nación insular.