Caricom acoge "con satisfacción" renovación de la ONU de la fuerza contra bandas en Haití

"La mejora de la seguridad debe allanar el camino para la celebración de elecciones y el restablecimiento de una gobernanza democrática liderada por los haitianos", afirmó en un comunicado emitido en nombre del grupo de integración regional, compuesto por 15 miembros, el embajador de Jamaica, Brian Christopher Manley Wallace.

El diplomático jamaicano remarcó que el despliegue ha sido más lento de lo necesario y solicitó un apoyo financiero, logístico y operativo sostenido, que incluya transporte aéreo, equipos de vigilancia, formación y servicios de traducción.

Wallace también urgió a prestar mayor atención a la violencia contra las mujeres, las niñas y los jóvenes, así como al reclutamiento de menores por parte de las bandas criminales que asolan el país froncófono.

El Consejo de Seguridad de la ONU renovó este martes por seis meses el mandato de la GSF en Haití, hasta el 31 de marzo de 2027, mientras la misión afronta dificultades para completar su despliegue y hacer frente a la expansión de las bandas armadas.

La resolución, impulsada por Estados Unidos y Panamá, fue aprobada con 12 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones, de China, Rusia y Pakistán.

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Actualmente hay desplegados en el país entre 1.500 y 1.600 efectivos, cuya función principal es restablecer la seguridad pública, proteger las infraestructuras vitales y permitir el funcionamiento del Gobierno.

Haití es uno de los 15 miembros de Caricom, que ha mediado entre los distintos grupos políticos y proporcionado ayuda humanitaria e incluso algunos efectivos para la fuerza multinacional liderada por Kenia para apoyar a la Policía haitiana.

Los miembros de la Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

Esta renovación del Consejo de Seguridad de la ONU se produce después de que ayer miembros de la pandilla Kokorat San Ras asesinaron a al menos a 11 personas en la comuna de Gors-Morne, en el departamento haitiano de Artibonite, en represalia por una operación de la GSF, respaldada por la ONU, según informó el alcalde de la localidad Hubert Cénéac en una transmisión a la emisora haitiana Radio Kiskeya.

Haití atraviesa una crisis política y social grave desde hace años, según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en el país (Binuh), casi 6.000 personas murieron y otras 2.708 resultaron heridas en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.