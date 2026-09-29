China amplía su presencia militar en el extranjero con un nuevo centro de apoyo en Laos

El Centro Conjunto de Apoyo y Entrenamiento de los ejércitos de China y Laos, situado en el aeropuerto de Ban Keun, y la Academia de Aviación de la Amistad China-Laos "se inauguraron oficialmente y entraron en funcionamiento" el 29 de septiembre, indicó el Ministerio de Defensa chino en un comunicado.

Según la cartera castrense, su objetivo es ayudar a la parte laosiana a "reforzar la formación y el entrenamiento" de los pilotos de su Fuerza Aérea, y ambas partes se encargarán conjuntamente de "mantener su funcionamiento".

La nueva instalación "no está dirigida contra ningún tercero" y contribuirá a "estrechar aún más la cooperación práctica entre ambos ejércitos y a mantener la paz y la estabilidad regionales", señaló Defensa.

"Su construcción y uso son fruto del respeto mutuo y de consultas en pie de igualdad entre China y Laos, y se ajustan a la legislación nacional de ambos países, al derecho internacional pertinente y a la práctica internacional", subrayó el comunicado, que no precisa qué personal ni qué equipamiento se desplegarán en el aeropuerto.

El aeródromo de Ban Keun se encuentra en la provincia de Vientián, a unos 45 kilómetros al norte de la capital laosiana, y, según el diario hongkonés South China Morning Post, Estados Unidos lo utilizó como punto de apoyo táctico durante la guerra civil de Laos y la guerra de Vietnam, y dejó de estar operativo tras esos conflictos.

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Song Zhongping, experto chino en asuntos militares, declaró al diario oficialista Global Times que el nuevo centro podría capacitar de forma sistemática a pilotos y personal de tierra de Laos, un país que cuenta con una fuerza aérea relativamente pequeña y que durante mucho tiempo ha carecido de un programa de formación estructurado.

El analista indicó que la instalación, que podría incluir infraestructuras de apoyo, simuladores y equipos para el entrenamiento de vuelo y el mantenimiento, contribuirá a profundizar los "intercambios prácticos" entre ambas fuerzas armadas y a mantener la estabilidad en la península de Indochina y en la región del Mekong.

La apertura de este centro en Laos se produce un año y medio después de que el Ejército chino inaugurara una instalación similar en la base naval camboyana de Ream, situada en el estratégico golfo de Tailandia.

A este respecto, Song aclaró que ambos enclaves "pertenecen enteramente" a Laos y Camboya, respectivamente, y son operados de forma conjunta, sin guarnición china independiente ni derechos de uso exclusivos.

El EPL estableció en 2017 su primer puesto militar en el exterior, una "base de apoyo" naval en Yibuti, con el objetivo de respaldar sus misiones de escolta, mantenimiento de la paz y rescate humanitario en África y Asia Occidental.