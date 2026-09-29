Corte Suprema rechaza demanda contra decreto de Milei de venta de tierras a extranjeros

El máximo tribunal argentino argumentó que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de la ciudad de La Plata no constituye una organización con la legitimidad necesaria para presentar tal reclamo, el cual afirmaba que la medida de Milei ponía en peligro la soberanía nacional.

Sin embargo, el fallo de la Corte Suprema señaló que la demanda no se correspondía con un perjuicio concreto a la soberanía, por lo que la desestimaron.

El decreto 70, firmado por Milei en diciembre de 2023, estableció una extensa serie de reformas al sistema jurídico argentino en múltiples aspectos, fue debatido durante meses en el Congreso nacional y generó gran cantidad de impugnaciones en los tribunales.

La ley 26.737 fue derogada por el artículo 154 del decreto de Milei y establecía un límite de venta o posesión por parte de firmas o personas extranjeras del 15 % del total de las tierras rurales.

El CECIM, integrado por exsoldados de la guerra de Malvinas de 1982, obtuvo en marzo de 2024 un fallo favorable de la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que declaró inconstitucional el artículo 154 del decreto 70/2023.

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El Ejecutivo argentino respondió con un recurso extraordinario que llevó la decisión final sobre la cuestión a la Corte Suprema.

"La Corte resolvió el problema político de Milei. Acaba de poner, este 29 de septiembre, a la República Argentina en venta. Acaba de decirle al mundo entero que, si quiere, pueden venir a comprar municipios, provincias, zonas de frontera, ríos, valles, bosques, quebradas, incluidas las Islas Malvinas", expresó el CECIM en un comunicado difundido este martes.

El Gobierno de Milei intentó en 2026 modificar el régimen de venta de tierras a extranjeros a través de un proyecto de ley que envió al Congreso, lo que generó grandes protestas y hasta el momento solo recibió su aprobación parcial en el Senado aunque con cambios significativos.

El proyecto de ley de 'inviolabilidad' de la propiedad privada buscaba, según el Gobierno, eliminar restricciones que limitan el derecho de propiedad y fortalecer la seguridad jurídica para atraer inversiones.

El capítulo más polémico del proyecto, que reducía las restricciones a personas y empresas privadas extranjeras para poder comprar tierras, y que generó un fuerte malestar en la sociedad, fue eliminado por la bancada oficialista en el Senado en la víspera del debate, en agosto pasado.

En el último momento, tras la exposición de todos los senadores y tras horas de debates, también cayó el capítulo de la ley referido al uso de las tierras quemadas por los incendios en zonas rurales, uno de los más criticados especialmente por los ecologistas.