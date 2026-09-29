Costa Rica redujo la inversión en educación del 6,4 % al 4,7 % del PIB entre 2015 y 2023

"En los países de la OCDE con datos disponibles para ambos años, el gasto gubernamental promedio en educación desde primaria hasta terciaria ha disminuido desde el 4,4 % del PIB en 2015 hasta el 4,2 % en 2023. En el mismo periodo, descendió desde 6,4 % hasta 4,7 % en Costa Rica, demostrando una caída más rápida", indica el informe Panorama de la Educación publicado este martes por esa organización.

La Constitución Política de Costa Rica establece que el gasto público en educación debe ser del 8 % del PIB, sin embargo los Gobiernos a lo largo de los años no han cumplido con esa meta y han interpretado que se trata de una cifra aspiracional.

El 81 % del gasto corriente en el sistema de educación primaria de Costa Rica se destinó al pago de remuneraciones de los docentes, cuando el promedio de la OCDE es del 79 %, añade el informe.

Sobre los docentes, el estudio remarca que Costa Rica se encuentra por encima del promedio de la OCDE en preparación, ya que solo el 2,9 % de los maestros de primaria y secundaria en instituciones públicas no estaban completamente calificados para su labor en 2024 contra un 9,1 % de la OCDE.

Además, en Costa Rica, el 76,5 % de los profesores de secundaria están satisfechos con los términos de su trabajo y un 44,8 % con su salario, mientras que los promedios de la OCDE son 68,4 % y 38,7%, respectivamente.

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En cuanto al mercado laboral, la OCDE detalló que Costa Rica se mantiene por debajo del promedio de la organización en lo que a calificación se refiere, ya que el 28 % de los mayores de 25 años cuenta con educación terciaria contra el 43 % en la OCDE, y el 21 % posee preparación post secundaria no universitaria, frente a un 39 % de la OCDE.

Los jóvenes entre los 20 y 24 años de edad que no estudian ni trabajan en Costa Rica alcanzaron en el 2025 el 20 % de esa población, lo que supone una leve reducción en comparación con el 23 % registrado en 2015. En la OCDE el porcentaje se redujo del 16 % al 13 % en ese periodo.

"Los jóvenes y jóvenes adultos que no estudian ni trabajan son una preocupación clave, ya que los periodos prolongados de inactividad en la edad joven pueden tener efectos negativos duraderos en los resultados socioeconómicos en el futuro", afirma el estudio.

El desempleo en personas con educación terciaria en Costa Rica se ubicó en el 8 % en el 2025, mientras que el promedio de la OCDE es del 7 %.