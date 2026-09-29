Ecuador aprueba ley que sanciona con hasta 26 años de cárcel el reclutamiento de menores

El proyecto fue enviado a la Asamblea Nacional en enero pasado por el Gobierno, que reconoció que el reclutamiento y uso de menores por el crimen ya no es un fenómeno aislado.

"Más de 2.000 niños en lo que va del 2026 han sido detenidos. ¿Por qué? Porque son vulnerables, porque los delincuentes, los jefes de las estructuras criminales, saben cómo captarlos", dijo durante el debate la asambleísta oficialista Diana Jácome, ponente del proyecto.

Ecuador también registró en el primer semestre de este año un récord de 305 menores asesinados, de acuerdo con el Observatorio de Niñez, Adolescencia y Juventud.

La ley está compuesta por 62 artículos que reforman 15 leyes, como el código penal, el de la niñez y adolescencia; la de control del uso de drogas, y otras relacionadas con la salud, educación, cultura y deporte.

En el caso del código penal, la ley endurece las penas a los reclutadores, al pasar de sanciones de entre 10 y 13 años a entre 22 y 26 años.

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Jácome también señaló que la normativa establece mecanismos de monitoreo, alerta y bloqueo de contenidos digitales vinculados exclusivamente al reclutamiento, uso y utilización de menores.

Por ejemplo, señaló que permite el bloqueo temporal de direcciones IP, dominios, URL y otros identificadores digitales que contengan o difundan material destinado al reclutamiento.

La normativa fue aprobada con 88 votos de integrantes de la bancada del Gobierno y aliados, con excepción de los asambleístas de la Revolución Ciudadana, el mayor partido de oposición liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), que se abstuvieron al considerar que la ley "no sustituye la prevención ni la presencia estatal que hoy hace falta".

La asambleísta correísta Paola Cabezas dijo que están de acuerdo con que se incrementen las penas, pero que la normativa no está abordando el problema de manera integral.

Además, cuestionó que la normativa plantea cambios en el manejo de la seguridad de los centros de detención de menores para que esté a cargo de agentes penitenciarios, que, dijo, no están preparados para eso. "Estamos poniendo a nuestros chicos a ser presa fácil para que sean violentados", aseguró.

El representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Ecuador, Arturo Romboli, dijo antes del debate que la aprobación de la normativa era un "paso clave" en el camino hacia la protección de la niñez en el país.

La ley debe ser enviada al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para que la sancione o vete antes de entrar en vigencia.