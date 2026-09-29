EEUU restringe terrenos de Arizona durante dos años por la construcción de muro fronterizo

El cierre comienza a la medianoche del próximo lunes y se extenderá hasta el 20 de enero de 2029, según un comunicado de la agencia publicado ayer que citó la "salud y la seguridad pública" como motivos de la decisión.

Los cierres afectarán especialmente la zona de Nogales, una ciudad ubicada sobre la frontera con el estado mexicano de Sonora y rodeada de reservas naturales.

La congresista Adelita Grijalva, representante de Arizona, rechazó este martes la decisión del Servicio Forestal, que se dio sin una consulta pública.

"Utilizar la construcción del muro fronterizo para justificar el cierre repentino de decenas de acres de tierras públicas hasta enero de 2029 es innecesario y profundamente preocupante, especialmente cuando estas tierras albergan ecosistemas sensibles y una biodiversidad de clase mundial que no puede reemplazarse fácilmente”, advirtió la representante demócrata en un comunicado.

En ese sentido, Grijalva recordó que no es la primera vez que se profana un sitio sagrado o se afecta el medioambiente debido a la construcción del muro.

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En mayo pasado un contratista del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dañó un sitioarqueológico de 1.000 años de antigüedad conocido como Las Playas Intaglio, también en Arizona, durante la construcción el muro fronterizo en territorio de la Nación Tohono O’odha.

El Servicio Forestal impondrá multas de hasta 5.000 dólares para particulares y 10.000 dólares para organizaciones e incluso penas de prisión de hasta seis meses para quienes infrinjan el cierre.

Los cazadores con licencia que recuperan sus presas y los equipos de emergencia en servicio podrán transitar por los caminos.

Grijalva exigió transparencia al Gobierno sobre los proyectos que se desarrollan en tierras públicas: “Tenemos derecho a saber por qué es necesario un cierre de tal magnitud y qué medidas se están tomando para proteger estas áreas, en lugar de que se nos impida documentar los impactos de la construcción del muro fronterizo", puntualizó.