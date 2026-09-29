El ejército etíope dice haber ampliado su ofensiva al tomar otra localidad en Tigré

Tropas gubernamentales y combatientes de la Fuerza de Paz de Tigré (TPF) —una facción disidente de los rebeldes tigrinos alineada con el Gobierno federal— tomaron además el control de las ciudades de Yechila y Korem, en las zonas central y sur de la región.

“Tras intensos combates en varios frentes, las fuerzas enemigas se vieron obligadas a retirarse y abandonar sus bastiones. Continuaremos las operaciones militares para despejar las fuerzas enemigas hasta que Tigré sea liberada”, dijo a EFE un alto mando del TPF, bajo condición de anonimato.

Por su parte, un comandante de las fuerzas rebeldes del Frente Popular de Liberación de Tigré (FLPT) negó a EFE que hubieran perdido esas localidades, aunque rehusó aportar más detalles antes de que se cortara la comunicación telefónica.

EFE no pudo verificar estas afirmaciones de forma independiente.

El avance de las fuerzas federales se suma a la toma el pasado lunes de Alamata, una ciudad estratégica del sur de Tigré ubicada a unos 120 kilómetros de la capital regional, Mekelle.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La caída de Alamata se produce en pleno recrudecimiento del conflicto, después de que una coalición de grupos de la oposición e insurgentes —que incluye al FLPT, al movimiento nacionalista amhara Fano y al Ejército de Liberación Oromo (ALO)— anunciara una alianza para derrocar al Gobierno del primer ministro, Abiy Ahmed, e instaurar un Ejecutivo de transición.

Esta alianza une a antiguos rivales acérrimos que se enfrentaron durante la guerra de Tigré (2020-2022), un conflicto en el que el FPLT acusó a las milicias Fano de cometer atrocidades y desplazar a cientos de miles de personas en territorios limítrofes disputados entre Amhara y Tigré.

El miércoles pasado, el FLPT acusó al Gobierno federal de una "invasión y ataque abierto" y reveló que ordenó a sus fuerzas adoptar una estrategia de "guerra defensiva", tras tomar el control de los tres aeropuertos de la región.

Los enfrentamientos activos se extienden en la actualidad por Tigré, las vecinas regiones de Afar y Amhara, y sectores de Oromía -que ocupa casi un tercio del territorio nacional-, donde las fuerzas federales también combaten al ALO, catalogado en 2021 como grupo terrorista por el Gobierno etíope.

En el poder desde 2018, Abiy, que pertenece a la etnia mayoritaria oromo, acumula críticas por no solucionar las tensiones étnicas que históricamente han ocasionado olas de violencia en el país.

Estas acciones avivan todavía más los temores ante el posible estallido de una nueva guerra en Tigré, tras el conflicto de 2020-2022, en el que murieron al menos 600.000 personas, según el mediador de la Unión Africana (UA), el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo.