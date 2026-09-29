El Gobierno de Nicaragua entregará un bono de 109 dólares a 70.000 nuevos bachilleres

El Gobierno de Nicaragua entregará un bono de 109 dólares a 70.000 nuevos bachilleres

San José, 29 sep (EFE).- El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Educación, anunció este martes que entregará un bono económico de 4.000 córdobas (109 dólares) a los estudiantes de quinto año de secundaria que se gradúen a finales de año, para sus gastos de promoción.