El huracán Polo toca tierra por segunda vez en México y llega a noroeste como categoría 1

El organismo advirtió de fuertes vientos y precipitaciones intensas en zonas del noroeste de México por el avance del ciclón, especialmente en los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja California Sur, Durango y Zacatecas.

Este es el segundo impacto en tierra de Polo en menos de 12 horas, después de que alrededor de las 00:00 hora local (06:00 GMT) de este martes tocara tierra como huracán categoría 2 en las inmediaciones de Las Barrancas, municipio de Comondú, en Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de 205 kilómetros por hora.

Tras atravesar la península de Baja California, el ciclón salió nuevamente al Golfo de California y se degradó a categoría 1 mientras avanzaba hacia Sonora, donde las autoridades han activado medidas preventivas ante la previsión del nuevo impacto.

De acuerdo con Laura Velázquez, coordinadora Nacional de Protección Civil, Polo no dejó víctimas en su paso por Baja California Sur.

“El saldo es blanco (sin víctimas) hasta este momento”, afirmó la funcionaria durante la conferencia de prensa presidencial, quien detalló que el fenómeno provocó anegaciones viales, escurrimientos, encharcamientos y caída de árboles y ramas.

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Pese a las afectaciones, la funcionaria aseguró que se mantenían los servicios de electricidad y agua en Comondú, Mulegé y Loreto, los tres municipios principalmente amenazados por el ciclón.

Cerca de 700 personas permanecieron en refugios temporales durante el paso del huracán y comenzarían a regresar este martes a sus hogares, mientras que 6.872 servidores públicos de los tres niveles de Gobierno participaron en las labores de prevención y atención.

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, confirmó que no se registraron víctimas mortales y señaló que las autoridades realizarían durante la jornada recorridos para determinar las afectaciones materiales.

“Nos ha dejado lluvias, pero ninguna pérdida humana, que es lo más importante. Las cosas materiales las vamos a evaluar el día de hoy”, afirmó.

El balance en Baja California Sur contrasta con las afectaciones que Polo dejó previamente en Jalisco, donde cuatro integrantes de una familia murieron después de que su vivienda fuera arrastrada por la crecida de un arroyo en el municipio de Talpa de Allende, según autoridades estatales.

Además de Polo, la tormenta tropical Rachel continúa frente al Pacífico mexicano y ocasionará lluvias torrenciales en Michoacán, intensas en Guerrero y Oaxaca y muy fuertes en Colima y Jalisco.

Las autoridades mexicanas han advertido de que las precipitaciones asociadas a ambos sistemas pueden provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.