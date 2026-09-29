España nombra embajadores en Angola, Filipinas, Madagascar y Sudán del Sur

Se trata de Miguel Utray Delgado (Angola), Xavier Martí Martí (Filipinas), José Manuel Pascual García (Madagascar) y Daniel Losada Millar (Sudán del Sur).
Además, el Gobierno aprobó los nombramientos de Sergio Cuesta Francisco como subsecretario de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y de Alicia Adela Cocero Mora como secretaria general para la Unión Europea.
También fueron nombrados mediante real decreto Carlos Moreno Blanco como director del Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y Antonio Guillén Hidalgo como director general del Servicio Exterior.