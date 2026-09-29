España nombra embajadores en Angola, Filipinas, Madagascar y Sudán del Sur

España nombra embajadores en Angola, Filipinas, Madagascar y Sudán del Sur

Madrid, 28 sep (EFE).- El Gobierno de España nombró este martes, en su habitual reunión en Consejo de Ministros, a los nuevos embajadores de España en Angola, Filipinas, Madagascar y Sudán del Sur.