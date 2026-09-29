Humedal de El Salvador se integra a la red hemisférica de reservas para aves playeras

Este ecosistema natural, uno de los sitios de conservación de biodiversidad más importantes de Centroamérica, se convierte así en el primero de El Salvador en ser parte de esta iniciativa, fundada en 1985 por expertos e investigadores, y el número 128 del continente.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador señaló que se trata de "un reconocimiento al valor natural de uno de nuestros grandes humedales costeros", que cuenta con una extensión de 63.500 hectáreas, representando así "un mosaico de ecosistemas que sostiene una enorme diversidad de vida".

El ave Chorlo de Wilson es "una de las especies que sustentó la designación del sitio", explicó, y "su importancia va mucho más allá de una sola especie".

"El Salvador se suma por primera vez a esta red hemisférica de sitios clave para las aves playeras. Un reconocimiento Internacional que pone en valor la riqueza natural de Bahía de Jiquilisco y refuerza el compromiso de conservarla", añadió la entidad gubernamental.

La RHRAP, según su sitio web, es una estrategia internacional que tiene como misión conservar especies de aves playeras -hay aproximadamente 235 reconocidas- y sus hábitats, mediante una red de sitios clave en todo el continente americano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Bahía de Jiquilisco contiene el mayor estuario de manglares en El Salvador e incluye numerosas bahías, canales, playas, islas, bosques y un complejo de lagunas de agua dulce.

En El Salvador, los manglares se ubican a lo largo de la zona costera del Pacífico. Entre los más importantes se encuentran el de la Bahía de La Unión, la Bahía de Jiquilisco (ambos de la zona oriental del país), Bahía de Jaltepeque (zona central) y Barra de Santiago (zona occidental).