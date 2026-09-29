Investigadores describen dos nuevas especies de orquídeas en Ecuador

Las nuevas especies pertenecen al género Lepanthes, uno de los grupos más diversos de la subtribu Pleurothallidinae, cuyas especies se distribuyen exclusivamente en el Neotrópico y pueden habitar desde bosques húmedos cercanos al nivel del mar hasta bosques montanos y páramos.

Lepanthes berthana fue encontrada en un pequeño remanente de bosque de las Cascadas de Manuel, en el municipio de El Guabo, provincia de El Oro, a unos 229 metros sobre el nivel del mar. La especie puede alcanzar unos 24 centímetros de altura y hasta ahora solo ha sido registrada una población.

Los investigadores señalaron que su hábitat enfrenta presiones por la expansión agrícola, especialmente por plantaciones de banano y cacao, así como por el incremento de actividades mineras, por lo que la evaluaron en Peligro Crítico según los criterios de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Su nombre rinde homenaje a Laura Bertha Cunalata Chávez, quien junto con su esposo ha trabajado en la protección de los bosques de las Cascadas de Manuel.

La segunda nueva especie fue identificada en remanentes de bosque montano del valle de Íntag, en el municipio de Cotacachi, provincia de Imbabura, donde hasta ahora ha sido registrada en tres localidades próximas.

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Esta orquídea alcanza unos siete centímetros de altura y presenta hojas que, cuando son jóvenes, muestran un patrón reticulado y que, al madurar, adquieren una tonalidad púrpura en su superficie inferior. Sus flores combinan colores rojos, amarillo y magenta.

Los autores del estudio la evaluaron en peligro por su reducida área de distribución y a la pérdida de extensión y calidad de su hábitat por la expansión agrícola.

El hallazgo fue desarrollado por científicos del Inabio, Verde-Eec, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Y.M. Botanical Illustration, el Jardín Botánico de Bogotá y la Universidad de Caldas.