La confianza del consumidor de EE.UU. cae al nivel más bajo en 12 años, según una encuesta

"Las menciones a los precios, los costes de bienes y servicios y, en particular, los precios de la gasolina y el petróleo alcanzaron máximos históricos", señaló Conference Board al presentar sus resultados mensuales.

El índice de confianza del consumidor cayó 6,7 puntos, hasta 81,9, desde los 88,6 de agosto.

El deterioro también se trasladó a las expectativas económicas de los hogares. El índice que mide la percepción de la situación actual cayó 7,9 puntos, hasta 109,3, mientras que el índice de expectativas retrocedió 5,9 puntos, hasta 63,6, su tercer descenso consecutivo.

La expectativa media de inflación para los próximos doce meses subió hasta el 6,1 %, mientras que el 68,4 % de los encuestados dijo esperar tipos de interés más altos dentro de un año.

La encuesta fue realizada para Conference Board por la firma Toluna, que cuenta con un panel de 36 millones de consumidores, entre el 1 y el 23 de septiembre, en plena escalada de los precios energéticos vinculada a la guerra entre Estados Unidos e Irán.

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El conflicto ha afectado al tráfico de petróleo por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el transporte de crudo, y el aumento del coste de los combustibles ha añadido presión sobre los hogares estadounidenses, además de alimentar las expectativas de inflación.

El deterioro de la confianza se produce además a poco más de un mes de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en las que se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 del Senado.

El precio de la gasolina, la inflación y el coste de vida figuran entre los asuntos económicos que condicionan el debate electoral, mientras la Administración del presidente Donald Trump afronta los comicios en medio de la guerra con Irán y sus efectos sobre la energía.

"Los consumidores fueron significativamente más pesimistas sobre las condiciones empresariales actuales y futuras", afirmó Dana M. Peterson, economista jefe de The Conference Board.

La institución señaló además que el pesimismo aumentó entre los consumidores de los tres principales grupos políticos, mientras que las preocupaciones sobre el empleo también se intensificaron: el 28,4 % espera que haya menos puestos de trabajo disponibles en los próximos seis meses, frente al 26,1 % en agosto.