La prima de riesgo de Ecuador sube a 496 puntos tras cambios en ministerio económico

Moya anunció el lunes su salida de la cartera de Estado y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, designó como nuevo ministro a Bernardo Cordovez, quien hasta ese momento se desempeñaba como presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

El índice riesgo país mide el sobreprecio que paga el Estado para financiarse en los mercados internacionales respecto al bono soberano de Estados Unidos a 10 años de plazo.

Esta es la cifra más alta que se registra desde el 31 de marzo pasado, cuando el riesgo país llegó a 510 puntos, de acuerdo con el Banco Central del Ecuador (BCE).

Desde esa fecha ha oscilado entre los 492 y los 383 puntos.

Cuando el presidente Noboa llegó al Gobierno en noviembre de 2023 este indicador se encontraba en 1.759, y llegó a alcanzar 2.133 el 15 de diciembre de ese mismo año.

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Además, Noboa ha logrado controlar y rebajar este índice mediante una serie de reformas para reducir el déficit fiscal con la tutela de un programa crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 5.000 millones de dólares en cuatro años (2024-2028).

Entre las medidas tomadas por el presidente figura el incremento del impuesto al valor agregado en tres puntos porcentuales, del 12 % al 15 %, la eliminación del subsidio al diésel, y el recorte de ministerios.